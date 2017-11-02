Королевский крематорий в Бангкоке открыли для посетителей

В четверг в Бангкоке сотни посетителей смогли зайти в королевский крематорий. Несколько дней назад здесь предали огню останки почитаемого и любимого в народе короля Пхумипона Адульядета. Этот дворец около года возводили специально для кремации.

Монарх скончался в октябре прошлого года в возрасте 88 лет. Пышная похоронная церемония продолжалась пять дней.

Чтобы попасть в крематорий первыми, многие начали приходить ко дворцу уже с утра. Стоя в очереди, люди не прекращают кланяться и молиться. Многие тайцы считают короля полубожественной особой и называют его отцом.

[Сутеп Панчана, житель провинции Бурирам]:

«Меня очень впечатлил этот дворец, он вселил в меня гордость. Я такого увидеть не ожидал и очень счастлив быть здесь».

К королевским похоронам в стране готовились целый год. Тайцам они обошлись примерно в 90 миллионов долларов.

[Дуангкамол Сирививаттанакул, жительница провинции Накхонратчасима]:

«Это настоящая дань уважения умершему королю, включая королевскую процессию. Всё очень впечатляет».

5 декабря, в день рождения короля, которого также называют Рама IX, в Таиланде отмечают День отца. А в день рождения его супруги – 12 августа – День матери.

Королевский крематорий будет открыт для посетителей до 30 ноября. Пускают сюда группами по несколько сотен человек. Время пребывания во дворце – около 45 минут.

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