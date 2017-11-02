Вещи «битлов», Майкла Джексона и Принса выставят на аукцион

Аукционный дом Julien’s Auctions выставит на торги в Лос-Анджелесе вещи, когда-то принадлежавшие знаменитым музыкантам и исполнителям. Среди них – костюмы Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра.

Как ожидается, особый интерес вызовут куртки Майкла Джексона и его знаменитая перчатка, украшенная стразами.

[Мартин Нолан, сотрудник компании Julien’s Auctions]:

«Мы выставляем перчатку, в которой он был во время тура “Триумф” в 1981 году. Оцениваем её в 50-70 тысяч долларов. У нас также есть потрясающая красная куртка, расшитая бисером. Её Майкл надевал во время Bad Tour в 87-89 годах».

На аукцион также выставят гитару Принса.

[Мартин Нолан, сотрудник компании Julien’s Auctions]:

«Эту потрясающую гитару Принс отдал в 1994 году. Он играл на ней в 80-х и 90-х годах. Деньги от её продажи он пожертвовал пострадавшим от землетрясения в Нортридже в 1994 году. Мы планируем продать эту фантастическую гитару за 50-70 тысяч долларов».

С молотка уйдут и вещи Элвиса Пресли. Аукционисты говорят: такие лоты очень востребованы. Они даже решили выставить на предстоящие торги рентгеновские снимки кисти непревзойдённого «короля рок-н-ролла».

Лотами аукциона также станут музыкальные инструменты виртуозного гитариста Джимми Хендрикса и вещи Мадонны.