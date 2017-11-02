Выставка детских товаров: «умные» термометры и карманные стульчики

На первый взгляд может показаться, что за последнее десятилетие детские товары почти не изменились. Молодым родителям по-прежнему нужны стульчики, коляски и кроватки.

Но на специализированной выставке в Лондоне доказывают обратное. Изменилось всё: от товаров для питания и сна, до игрушек и обучающих материалов.

Эксперты говорят: сегодня родители тратят больше на продукцию, которая облегчает им жизнь.

[Сьюзен Робергер, представитель администрации выставки]:

«Тратить стали больше. Есть много новых приспособлений, например, для сна. Ребёнка легче укачать, появились устройства качания, маленькие колыбельки. То есть, все эти приспособления облегчают вашу с ребёнком жизнь, и вы можете наслаждаться ей немного больше».

На выставке можно найти много инноваций: от блендера, который одновременно и смешивает продукты, и обрабатывает их паром, до самокачающихся колясок и электронных термометров, которые посылают данные прямо на телефон и даже дают некоторые медицинские советы.

Впрочем, такие новомодные изобретения доступны не всем. Джессика пришла на выставку с годовалым сыном. Дома у неё ещё двое детей. Говорит, что цена на термометр завышена.

[Джессика Басби, мать троих детей]:

«Лично я считаю, что 90 фунтов – это дороговато. Возможно, другие мамы могут себе это позволить, ведь устройство можно соединить с телефоном. На рынке я подобного не видела».

Впрочем, тенденция такова, что родители готовы тратить всё больше. Выбор продукции тоже постоянно растёт.

[Захир Саттар, директор розничной сети магазинов]:

«Сегодня производители понимают, чего хотят покупатели. Те хотят, чтобы вещь хорошо выглядела и была инновационной. Сейчас выпускают очень инновационную продукцию».

Ещё один тренд – удобство путешествий. Теперь коляску можно сложить и положить даже в отделение ручной клади в самолётах, а детский стульчик для кормления с лёгкостью поместится в прогулочную сумку мамы.

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