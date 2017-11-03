Оригинальные рождественские украшения представили на ярмарке в Лондоне

Лондон понемногу погружается в праздничное настроение. В столице проходит грандиозная ярмарка «Дух Рождества». Участники представили множество украшений ручной работы, причём не все из них традиционные.

Здесь в Рождество вплетаются восточные мотивы.

[Ники Маркс, участница выставки]:

«Мне нравится всё яркое. Рождество – это ведь веселье, правда? Кругом всё цветное».

А эти рождественские календари не шоколадные, как принято, а деревянные. Зато в маленькие ящички можно положить любое лакомство, а сам календарь – хранить долгие годы.

[Ханна Боден, участница выставки]:

«У меня диабет. В детстве мне не давали шоколадки. Поэтому я подумала: как хорошо было бы создать что-то, что можно заполнить чем-то вкусным, но несладким».

Есть на ярмарке и ёлочные игрушки, которые придутся по нраву всем поклонникам британских монархов.

[Аня Занковская, участница выставки]:

«Это нетрадиционные игрушки. Просто я хотела, чтобы они были уникальными, особенными – такими, каких раньше никто не делал».

А мимо этих открыток с бумажным 3D-посланием точно не пройти. Стоит раскрыть её, и перед глазами предстаёт объёмный красивый дом или рождественские олени, или забавный эльф с грудой подарков.

[Дэвид Фолкнер, участник выставки]:

«Мы впервые увидели такое в Юго-Восточной Азии и захотели разработать собственный дизайн. Но это азиатский стиль, хотя и с тематикой традиционных рождественских открыток Великобритании».

Рождественские венки тоже могут быть необычными. Вот эти, например, дают огромный простор фантазии. Производитель предлагает только каркас, а чем его наполнить – конфетами, брюссельской капустой или, может быть, чем-то иным, – решает уже сам владелец.

Ярмарка «Дух Рождества» продлится до 5 ноября.

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