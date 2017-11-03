Суд арестовал восьмерых членов отстранённого правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых из девяти членов правительства Каталонии, отправленного в отставку. Среди них – бывший вице-президент Уриол Жункерас. Они пришли на заседание суда в Мадриде по делу о попытке автономного сообщества добиться независимости.

Отстранённого президента региона Карлеса Пучдемонта и нескольких его соратников не было. Они остаются в Бельгии. Прокуратура Испании уже выдала европейский ордер на их арест.

Фигурантов дела обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. Каждому грозит до 30 лет лишения свободы.

При этом одного из бывших членов кабинета, Санти Вилу, решили оставить на свободе под залог в 50 тысяч евро. Он подал в отставку до провозглашения независимости Каталонии.

В связи с арестом Карлес Пучдемонт сделал заявление.

[Карлес Пучдемонт, отстранённый президент Каталонии]:

«Как президент легитимного правительства Каталонии, избранного на выборах 27 сентября, я требую освобождения членов моего кабинета, а также вице-президента. Я требую уважать все политические взгляды, и я требую прекратить политические репрессии».

Вызвали для дачи показаний и шестерых членов каталонского парламента, включая спикера. Однако суд постановил отложить слушания до 9 ноября, чтобы фигуранты смогли подготовиться к защите. Их также поместили под полицейский надзор. Очевидно, чтобы те не покинули территорию Испании.

Между тем, тысячи человек собрались у парламента Каталонии в Барселоне, чтобы выразить протест в связи с арестом политиков.

Ранее Карлес Пучдемонт во вторник выступил на пресс-конференции в Брюсселе. Он объявил, что вернётся в Каталонию, только если правительство гарантирует ему честное и независимое судебное расследование.

На прошлой неделе Каталония в одностороннем порядке объявила о своём отделении от Испании. Сразу после этого испанское правительство отправило в отставку каталонскй женералитет и распустило парламент. Оно также взяло на себя управление автономным сообществом, которое продлится до региональных выборов. Голосование намечено на 21 декабря.

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