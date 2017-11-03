03 ноября 2017
Телеканал NTD

От чумы на Мадагаскаре с августа умерли 127 человек

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От чумы на Мадагаскаре с августа погибли уже 127 человек. В общей сложности зарегистрировано 1800 случаев с подозрением на это инфекционное заболевание. Из них подтверждены 260 случаев бубонной чумы и более 1100 случаев – лёгочной. Также инфицирован 71 медицинский работник. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Эпидемия распространяется больше в городских, чем в сельских районах. Сильно пострадали города Антананариву и Туамасина. Ситуация осложняется тем, что местные жители боятся врачей.

[пациент]:
«Люди говорят: если пойдёшь в больницу, то живым не выйдешь, врачи убьют тебя. Но это неправда».

[пациентка]:
«Я просто хочу выжить. Если, вернувшись домой после лечения, я стану изгоем, то и ладно. Я не боюсь».

Врачи ведут разъяснительную работу.

[Томислав Ягатиц, сотрудник организации «Врачи без границ»]:
«Мы направляем специальные команды, которые общаются с людьми, рассказывают, как передаётся чума. Но главное – мы хотим завоевать доверие сообщества».

[Лука Фонтана, врач]:
«Не бойтесь приходить в лечебный центр. Здесь мы сразу вам поможем. Наши пациенты очень хорошо себя чувствуют. Через четыре дня лечения они уже незаразные».

Чума – эндемическое заболевание на Мадагаскаре. Обычно эпидемический сезон здесь длится с сентября по апрель, но в этом году начался раньше. При этом преобладает лёгочная чума, которая передаётся воздушно-капельным путём. При такой форме заболевания требуется немедленная медицинская помощь, иначе через два-три дня человек умирает.

Раньше от бубонной чумы погибали 95% заболевших, а от лёгочной – почти 100%. Теперь же обе формы заболевания успешно лечатся антибиотиками и другими лекарствами, и смертность не превышает 5 – 10%.
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