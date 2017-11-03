УВКБ ООН: 3 млн человек живут без гражданства

По меньшей мере, 3 миллиона человек в мире не имеют гражданства, и большинство из них относятся к национальным меньшинствам. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

[Кэрол Бэтчелор, Отдел УВКБ ООН по международной защите]:

«В некоторых случаях страны не рассматривают определённые группы как группы без гражданства. Они говорят: “У них нет нашего гражданства, но есть ещё чьё-то”. Спрашиваешь другую страну, а она говорит: “Нет, у них нет нашего гражданства, но наверное есть чьё-то другое”, и так далее. Получается замкнутый круг».

УВКБ ООН только что выпустило отчёт под названием «Это наш дом: меньшинства без страны и их поиски гражданства».

[Кэрол Бэтчелор, Отдел УВКБ ООН по международной защите]:

«Если живёшь в этом мире без гражданства, то у тебя нет идентификации, нет документов, нет прав, включая самые базовые, без которых мы бы даже не смогли сегодня здесь собраться, не смогли иметь работу, образование».

Самым многочисленным меньшинством без гражданства остаются рохинджа в Мьянме. Начиная с конца августа, около 600 тысяч представителей этой мусульманской народности бежали в соседний Бангладеш, спасаясь от насилия и репрессий. В УВКБ ООН считают, что проблему нужно решать в корне.

[Кэрол Бэтчелор, Отдел УВКБ ООН по международной защите]:

«В Мьянме есть закон о национальности. В нём прописаны категории людей, которые считаются гражданами Мьянмы, и рохинджа в этом списке нет. Поэтому нам нужно решить эту проблему. Не только решать проблему переселения, но и разобраться с одной из его главных причин».

В новом отчёте к правительствам стран мира звучит призыв искоренить такой вид дискриминации, как отсутствие гражданства, к 2024 году.

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