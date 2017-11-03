В Нью-Йорке помянули жертв теракта на Манхэттене

[Рауфа Али, участница вечера памяти]:

«То, что произошло, очень печально, потому что когда мусульманин такое делает, то виноватой оказывается вся религия. Но если человек другой расы делает подобное, то его называют «одиноким волком». Я ощущаю, что тоже являюсь частью проблемы». [Билл Хеннинг, участник вечера памяти]:

«Важно, чтобы ньюйоркцы объединялись в независимости от своего происхождения и отрицали ненависть. Мы против насилия. Мы отвергаем это бездушное насилие, которое мы видели в слишком многих местах в США и слишком часто».

На Манхэттене помянули жертв недавнего нападения. Во вторник иммигрант узбекского происхождения направил арендованный грузовик на велодорожку в центре Нью-Йорка, убив восемь человек и ранив 12.

Федеральные прокуроры выдвинули 29-летнему Сайфулло Саипову обвинения в терроризме. В среду он предстал перед судом. Сам подсудимый заявил, что действовал от имени запрещённой в России и других странах группировки «Исламское государство».

Подозреваемый переехал в США в 2010 году, получив грин-карту в лотерее. Он жил в нескольких штатах, и у него есть жена и трое детей.

А это дом в Ташкенте, где вырос Саипов. Как сообщается, его родственники не придерживаются радикальных исламистских взглядов.

Саипов находится в больнице. Во время задержания его ранили в живот.

Между тем, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter призвал отменить систему разыгрывания грин-карт в лотерее. По его словам, необходимо ужесточить проверки будущих иммигрантов и правила их въезда в страну, делая упор не на родственные связи, а на профессиональные навыки человека.

Кроме того, Дональд Трамп призвал приговорить Сайфулло Саипова к смертной казни.

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