03 ноября 2017
Телеканал NTD

Кенийцы подсчитывают убытки из-за политического кризиса

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На улицах Найроби, столицы Кении, по-прежнему неспокойно. Недавно в стране прошли повторные президентские выборы, которые оппозиционный кандидат бойкотировал. Теперь на улицах города то и дело вспыхивают стычки. Сторонники Раилы Одинги бросают в полицейских камни и зажигательные смеси. Полиция отвечает слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами.

Кроме того, люди нередко громят магазины и другие заведения. Владельцы среднего и мелкого бизнеса жалуются, что не могут работать. Они также говорят, что стало тяжелее, поскольку всё дорожает.

[Джейн Фейт, владелица ресторана]:
«Цены на еду поднялись, все товары подорожали. Это на нас влияет, влияет на тех, у кого свой бизнес».

[Кен Мваура, житель Найроби]:
«Грустно. Мы призываем наших лидеров начать диалог. Они могут прислушаться к простым кенийцам и постараться преодолеть вставшие перед нами трудности? Бизнес в упадке, валюты не хватает. И всё это из-за политики».

Впрочем, эксперты говорят, что значительного ущерба для экономики пока не наблюдается.

[Джеффри Одундо, исп. директор фондовой биржи Найроби]:
«Массового оттока за последние 60 дней не было. Рынки, как мы видим, похоже, стабилизировались. Кроме того, в последние два дня оборот хороший».

Повторные выборы были объявлены после того, как кандидат от оппозиции Раила Одинга через Верховный суд добился отмены результатов предыдущего голосования. Оно прошло 8 августа. В тот раз победу одержал действующий президент Ухуру Кениата.

При этом в перевыборах Одинга участвовать отказался, заявив, что их результаты тоже сфальсифицируют. В итоге снова победил Кениата, но при очень низкой явке.

В то время как в августе на избирательные участки пришло 80% кенийцев, имеющих право голоса, – в перевыборах участвовало лишь около 34% граждан.
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