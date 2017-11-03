03 ноября 2017
Телеканал NTD

За iPhone X в Москве сутки стояли в очереди более 200 человек

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Продажи юбилейного iPhone X стартовали в пятницу во всём мире, в том числе – и в России. Желающие первыми купить смартфон выстраивались в очереди у магазинов заранее.

В Москве у одного из салонов собрались более 200 человек – основном, молодёжь. Несмотря на холодную погоду и ночные заморозки, они здесь пробыли более суток.

[Ева, жительница Москвы]:
«Я сегодня, на самом деле, ночевала тут. Я вчера целый день тут простояла, и мне удалось поехать ночевать на два часа дома, я проспала. Очень рада».

В России iPhone X с памятью 64 ГБ стоит 80 тысяч рублей, за модель с памятью 256 ГБ придётся отдать 92 тысячи. При этом в стране ожидают дефицита новых смартфонов вплоть до конца года. Поставки в Россию ограничены.

[Иван Леонов, житель Москвы]:
«Это реально очень хорошая вещь, они никогда такого не делали, и их пришло ограниченное количество, и поэтому хочется побыстрее купить первым. Быть первым».

Много желающих приобрести iPhone X нашлось и в других странах. Первые счастливчики-обладатели новинки уже появились в Пекине, Гонконге, Токио, Сиднее…

На iPhone X стоит улучшенный процессор Apple A11 Bionic. Впервые смартфон этой линейки оснащён экраном, сделанным по технологии OLED. Кроме того, на юбилейной модели нет кнопки «домой», а сканер отпечатков пальцев заменила новая технология Face ID, считывающая лицо пользователя.
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