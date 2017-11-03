Как накормить голодающих с помощью искусства? Ответ на этот вопрос некоммерческая организация Canstruction придумала ещё 25 лет назад. И с тех воплощает свой замысел в жизнь в разных городах США.

Он прост. Устраивается благотворительный конкурс, в котором участвуют различные компании в сфере дизайна, архитектуры и инженерии. Каждая покупает консервные банки и строит из них свою скульпутуру. Потом выбирают победителя, ну а весь без исключения съестной «стройматериал» жертвуют местным организациям, которые помогают голодающим в этом городе.

Этот конкурс проводят в Нью-Йорке. Здесь, по словам организаторов, нехватку еды испытывают более миллиона человек.

[Дженифер Грин, основательница Canstruction New York]:

«В этом году в скульптурах мы используем около 80 тысяч консервных банок. Мы их пожертвуем для 45 тысяч семей. За весь год во всех наших мероприятиях мы пожертвовали 22,5 тонны еды».

Участвуют 27 команд. Они явно постарались. Каждая скульптура несёт послание. Здесь и цветок лотоса, и ананас, и даже игральные кости.

[Томас Миньери, сотрудник Studios Architecture]:

«Наша скульптура называется “Сделать невозможное против голода”. Организация Canstruction в Нью-Йорке – уже 25 лет, и нам хотелось обыграть это символичное число. <…> Мы также решили усложнить задачу – поставить углом одну игральную кость на другую. Такое бывает и в жизни. Это знают те, кто играет в кости». [Анна Маккарти, сотрудница Gace Consulating Engineers DPC]:

«Это наш ананас. Он состоит из трёх частей. Наверху – листья, а потом – внутренняя и наружная части. В “кожуре” есть отверстия, чтобы было видно “мякоть”».

Победителя конкурса объявят 6 ноября, после чего на всю экспозицию можно будет любоваться ещё неделю.