Фестиваль воды в Камбодже отметили гонками на лодках-драконах

Трёхдневный фестиваль привлек тысячи зрителей со всей страны.
[зритель]:
«Я приехал посмотреть на гонки лодок, потому что правительство каждый год организует большой фестиваль. Я хочу посмотреть на гонки лодок, потому что это делает меня счастливым».
Праздник по традиции отмечается раз в год, во время сезона дождей. В этот период воды озера, впадающего в реку Меконг, поворачивают вспять.
В этот раз безопасность на мероприятии обеспечивали около 12 тысяч полицейских и представителей других структур. Причина – в недавнем разгоне митингов оппозиционной «Партии национального спасения Камбоджи» и аресте её лидера по обвинению в государственной измене.
Но многих присутствие полиции не смущает.
[зрительница]:
«Я не переживаю по поводу безопасности. Здесь много других людей, и они выглядят счастливыми».
По традиции красочное зрелище посетил и король. Нородом Сиамони поприветствовал гостей праздника на открытой трибуне.
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