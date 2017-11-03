Фестиваль воды в Камбодже отметили гонками на лодках-драконах

Сотни красочных лодок-драконов со всей Камбоджи собрались в Пномпене на озере Тонлесап. Соревнования проходят здесь в рамках празднования фестиваля воды. В этот раз мимо королевского дворца проплыло более 170 лодок, в которых было около 20 тысяч гребцов.

Трёхдневный фестиваль привлек тысячи зрителей со всей страны.

[зритель]:

«Я приехал посмотреть на гонки лодок, потому что правительство каждый год организует большой фестиваль. Я хочу посмотреть на гонки лодок, потому что это делает меня счастливым».

Праздник по традиции отмечается раз в год, во время сезона дождей. В этот период воды озера, впадающего в реку Меконг, поворачивают вспять.

В этот раз безопасность на мероприятии обеспечивали около 12 тысяч полицейских и представителей других структур. Причина – в недавнем разгоне митингов оппозиционной «Партии национального спасения Камбоджи» и аресте её лидера по обвинению в государственной измене.

Но многих присутствие полиции не смущает.

[зрительница]:

«Я не переживаю по поводу безопасности. Здесь много других людей, и они выглядят счастливыми».

По традиции красочное зрелище посетил и король. Нородом Сиамони поприветствовал гостей праздника на открытой трибуне.

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