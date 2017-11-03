Любители Lego соревнуются за возможность переночевать в Lego House

[Соэрен Хольм, сотрудник компании Lego]:

«У нас есть поклонники, которые достаточно долго увлекаются Lego. Они окружены конструктором, им нравится играть с ним, что-то строить».

Пожить целые сутки в новом центре развлечения Lego House в Биллунне предлагают поклонникам знаменитого конструктора. Правда, для этого придётся выиграть конкурс, который запустили компании Lego и Airbnb. Участникам предлагают дать безграничную волю фантазии и придумать, что бы они построили из кирпичиков Lego. Автор самой лучшей идеи и станет победителем.

Победителя ждёт сказочная ночь в спальне, почти полностью сделанной из Lego. Кровать окружена бассейном из разноцветных кирпичиков, а сверху срывается «лего-водопад». Из «лего» сделаны будильник, столик, кресло и торшер. Коврики на полу и тапочки – тоже из кубиков.

[Ями Берар, сотрудник компании Lego]:

«Для родителей есть отдельная спальня, а это прекрасное место – комната для малышей. Великолепный водопад каскадом падает вниз к очень мягкой и удобной кровати. Даже медвежонок сидит тут и приветствует вас, чтобы вы чувствовали себя желанным гостем».

Новый Lego House в Биллунне – это гигантский комплекс, который словно выложен из кирпичей Lego. Всего их – 21. Центр развлечений занимает 12 тысяч квадратных метров и здесь точно есть, чем заняться.

Можно полюбоваться на Древо творчества, сделанное из шести миллионов кубиков, или прогуляться по Галерее шедевров, где представлены творческие работы поклонников конструктора со всего мира. А можно самому строить дома, города или создавать роботов.

Ну а для победителя конкурса здесь обязательно проведут индивидуальную экскурсию, когда Дом покинут все посетители.

Свои идеи можно присылать компании Lego в первую половину этого месяца. Победитель вместе с семьёй сможет приехать в центр развлечений 24 ноября.

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