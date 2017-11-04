Тысячи собрались в Сеуле, чтобы готовить кимчхи ради благотворительности

Более 2300 человек, включая 400 иностранцев, собрались 3 ноября в центре Сеула на открытие четвёртого фестиваля кимчхи. Мероприятие – ежегодное. И каждый раз популярное корейское блюдо заготавливают для благотворительности. Кимчхи – это квашеные овощи – в основном, пекинская капуста и кабачки, которые приправляют красным перцем, луком, чесноком и имбирём.

[Син Мён Ки, директор 4-го фестиваля кимчхи в Сеуле]:

«В этом году тема мероприятия – “радость оказания помощи”. 4700 граждан за три дня сделают 120 тонн кимчхи. А потом это кимчхи, а также теплоту их сердец передадут нашим соседям, которым нужна помощь».

Мероприятие организовали городские власти. В первый день фестиваля сделали 60 тонн продукта.

[студенты, участники мероприятия]:

«Мы пришли участвовать в приготовлении кимчхи от нашего учебного заведения. И делать его вместе с женщинами оказалось очень весело. <> Обычно я редко готовлю кимчхи. Благодаря этому мероприятию я понял, сколько труда в приготовление вкладывают наши мамы и бабушки. Надеюсь, этот фестиваль станет ещё масштабнее». [студентка из Бразилии]:

«Мне понравилось, я никогда раньше не готовила кимчхи. Также мы все съели очень много кимчхи, и было интересно узнать, как они его готовят».

Блюдо распространят среди малоимущих в 25 районах Сеула.

По данным Международного института кимчхи, в прошлом году южнокорейцы съели около одного миллиона 850 тысяч тонн этого блюда.

А в 2013 году ЮНЕСКО добавило коллективную традицию приготовления кимчхи в список нематериального культурного наследия человечества.

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