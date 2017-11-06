Противоречие между Бишкеком и Астаной вредит иностранным компаниям

Накаляющийся дипломатический и торговый конфликт между Казахстаном и его соседом Кыргызстаном наносит ущерб российским и европейским компаниям. Кроме того, в адрес Москвы всё громче звучат призывы вмешаться и решить противоречие.

Конфликт вспыхнул в сентябре, когда казахский президент Нурсултан Назарбаев встретился с кыргызским оппозиционным политиком. Тот участвовал в выборах президента, намеченных на 15 октября. Правительство кыргызского президента Алмазбека Атамбаева посчитало, что эта встреча – попытка вмешаться во внутренние дела страны. За этим последовал ещё ряд взаимных обвинений.

А в октябре Казахстан ужесточил проверки на границе. Объяснил это тем, что хочет защитить свой рынок от фальсификата. Он также запретил ввоз молочной продукции нескольких кыргызских компаний.

Водители грузовиков, которые застряли на границе между Кыргызстаном и Казахстаном, говорят, что проблема – в усиленных проверках с казахской стороны. Страдают российские, белорусские и турецкие предприниматели.

Если раньше проехать границу можно было за несколько часов, то теперь на это уходит по пять-шесть дней. Очереди растягиваются более чем на 10 километров.

Кыргызское Министерство по чрезвычайным ситуациям установило полевые кухни у границы. Водителям выдают по порции плова в день.

[водитель из Казахстана]:

«Сегодня я здесь уже пятый день. Слава богу, я уже четвёртый в очереди на таможню». [водитель из Кыргызстана]:

«Я еду из Бишкека в Москву. Стою уже шестые сутки. Сегодня уже головные боли невыносимые. Давление вон проверял, приходил медик».

При этом Кыргызстан в этом противоречии теряет больше. Его экономика в 20 раз меньше, кроме того, она очень зависит от казахского рынка сбыта.

В этом месяце Алмазбек Атамбаев сказал, что у его страны были завышенные ожидания от Евразийского экономического союза. И хотя он не угрожал из него выйти, но сказал, что стране придётся переключаться на другие рынки, включая китайский.

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