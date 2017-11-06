Экс-президента Каталонии отпустили на поруки

Политики отпущены на поруки: они не могут покинуть территорию Бельгии, должны сообщить свой адрес временного проживания и являться в полицию по первому требованию.
В течение ближайших 15 дней суд решит, выдавать ли их властям Испании. Там их среди прочего обвиняют в организации мятежа и нецелевой растрате бюджетных средств, которые пошли на организацию референдума о независимости. В случае, если их вину признают, им грозит до 30 лет лишения свободы.
27 октября в Каталонии приняли резолюцию о независимости региона. В тот же день официальный Мадрид распустил местный парламент, отправил в отставку правительство и взял управление автономным сообществом в свои руки.
В Брюссель Пучдемон и четверо министров бежали 30 октября. Они заявляли, что вернутся в Испанию, только если там им обеспечат непредвзятый судебный процесс.
Между тем, в воскресенье в ряде городов Каталонии прошли протесты против ареста нескольких региональных политиков и активистов.
[жительница Барселоны]:
«Мы здесь призываем освободить нескольких политиков и людей, которых избрали в ходе демократических выборов 27 сентября, и которые теперь арестованы и лишены всех прав».
Состоялся протест и в Мадриде.
Досрочные выборы в Каталонии намечены на 21 декабря.
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