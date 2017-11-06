Экс-президента Каталонии отпустили на поруки

В понедельник суд Бельгии объявил, что освободил бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых экс-министров женералитета. Утром 5 ноября они сами явились с полицию в сопровождении адвокатов после того, как Испания выдала европейский ордер на их арест.

Политики отпущены на поруки: они не могут покинуть территорию Бельгии, должны сообщить свой адрес временного проживания и являться в полицию по первому требованию.

В течение ближайших 15 дней суд решит, выдавать ли их властям Испании. Там их среди прочего обвиняют в организации мятежа и нецелевой растрате бюджетных средств, которые пошли на организацию референдума о независимости. В случае, если их вину признают, им грозит до 30 лет лишения свободы.

27 октября в Каталонии приняли резолюцию о независимости региона. В тот же день официальный Мадрид распустил местный парламент, отправил в отставку правительство и взял управление автономным сообществом в свои руки.

В Брюссель Пучдемон и четверо министров бежали 30 октября. Они заявляли, что вернутся в Испанию, только если там им обеспечат непредвзятый судебный процесс.

Между тем, в воскресенье в ряде городов Каталонии прошли протесты против ареста нескольких региональных политиков и активистов.

[жительница Барселоны]:

«Мы здесь призываем освободить нескольких политиков и людей, которых избрали в ходе демократических выборов 27 сентября, и которые теперь арестованы и лишены всех прав».

Состоялся протест и в Мадриде.

Досрочные выборы в Каталонии намечены на 21 декабря.

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