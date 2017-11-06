06 ноября 2017
Телеканал NTD

Дональд Трамп прибыл с визитом в Японию

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В понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ официально поприветствовал своего коллегу американского президента Дональда Трампа во дворце Акасака в Токио. В Японию Трамп и его супруга прибыли в рамках турне по странам Азии.

Главной темой обсуждений в ходе 12-дневной поездки, как ожидается, станет ядерная угроза со стороны КНДР. На американской базе «Ёкота» близ Токио Дональд Трамп обратился к сотням американских и японских военнослужащих.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Ни один диктатор, ни один режим, ни один народ никогда не должны недооценивать американскую решимость».

Дональд Трамп и его супруга нанесли визит японскому императору Акихито – единственному правящему императору в мире.

Трамп также сыграл в гольф с премьером Абэ, пообедал с ним в одном из токийских ресторанов, а затем посетил официальную встречу.

Лидеры Японии и США обсудили торговлю, а также дипломатические связи между двумя странами.

[Дональд Трамп, президент США]:
«Прогресс очень большой, в частности, в вопросе торговли. Надеюсь, переговоры закончатся тем, что мы сократим дефицит и обеспечим честную и равную торговлю».

Во вторник Дональд Трамп и его супруга отправляются в Сеул, столицу Южной Кореи. Там в преддверии визита президента прошли митинги как сторонников, так и противников американского президента.

Одни требуют вести диалог с Северной Кореей, чтобы избежать обострения ситуации на Корейском полуострове. Другие поддерживают жёсткую позицию Трампа в отношении КНДР.

[протестующая]:
«Мы призываем президента США Трампа решить вопросы на Корейском полуострове, остановив совместные военные учения Южной Кореи и США и заставив Северную Корею остановить разработку ядерного оружия и ракет путём диалога и переговоров, а не при помощи санкций и давления».

[протестующий]:
«Мы здесь приветствуем президента Трампа. Надеемся, вопрос Северной Кореи будет решён, а альянс Южной Кореи и США благодаря визиту станет ещё прочнее».

В ходе турне Трамп также посетит Китай, Вьетнам и Филиппины.
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