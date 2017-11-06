06 ноября 2017
Телеканал NTD

Картины цирковой слонихи выставили на аукцион

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Необычный аукцион провёл в Будапеште венгерский цирк Флориана Рицтера. На торги он выставил картины, созданные слонихой Сандрой. Рисует их она не по принуждению, а – ради удовольствия.

[Флориан Рицтер, директор цирка и дрессировщик слонов]:
«Она рисует то, что ей хочется. Конечно, она не нарисует дом или что-то подобное, она просто передаёт своё настроение и свои чувства. Думаю, ценность картин именно в этом».

Раньше Сандра уже умела держать хоботом помазок для бритья. Дрессировщик решил попробовать заменить его на кисть. Слониха быстро освоила новое умение и начала под настроение рисовать картины. Сандре помогают лишь менять кисти и обмакивать их в краску, остальное делает сама.

[Флориан Рицтер, директор цирка и дрессировщик слонов]:
«Я хвалю её, говоря: “хорошо получается” – или, наоборот, – “что-то не очень хорошо”. Мы вместе уже 40 лет, так что понимаем друг друга с полуслова».

Картины, созданные Сандрой, ушли с молотка по цене 130 евро за каждую. Портрет самой слонихи, написанный венгерским художником, принёс аукционистам более 800 евро. Все вырученные деньги цирк передаст заповеднику слонов в Малайзии.
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