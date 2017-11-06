Регата через Атлантику: по «кофейному пути» из Франции в Бразилию

37 яхт вышли из французского города Гавр в регионе Нормандия. Они участвуют в регате Transat Jacques Vabre. Конечный пункт – Бразилия.

Гонка повторяет так называемый «кофейный» маршрут между Францией и Бразилией, по которому когда-то ходили грузовые суда.

По правилам регаты в каждом судне должно быть по два члена экипажа.

Яхты соревнуются в четырёх категориях: лодки класса 40 – длиной 12 метров, многокорпусные суда класса Multi50, однокорпусные суда IMOCA, а также самые большие суда длиной 32 метра класса «Ультимейт».

Соответственно, в гонке – четыре победителя.

Команды пересекут Атлантику и прибудут в бразильский город Сальвадор. В общей сложности они преодолеют расстояние в 8056 километров.

Организаторы говорят, что погодные условия в этот раз благоприятные. То есть победители прибудут к финишу быстрее, чем в прошлый раз. Тогда на преодоление трассы понадобилось 12 дней и 17 часов.

Регату проводят с 1993 года каждый нечётный год.

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