Начинающие дизайнеры Азии показали коллекции в Дели

В этот раз тема показов – «Экологичность или ресурсосберегающая мода».
Дизайнеры показали свои зимние коллекции. Свати Мишра – из Индии.
[Свати Мишра, индийский дизайнер одежды]:
«Эту коллекцию я готовила последние три-четыре месяца. Мы представили здесь осень-зиму 2017. Всё прошло хорошо. Большинство нарядов – экологичные».
Свои творения также представили дизайнеры из Бангладеш, Афганистана и других стран.
Во время традиционных Недель моды в центре внимания – звёзды и знаменитые дизайнеры. Здесь же площадка предоставляется малоизвестным модельерам. Свои коллекции они могут представить международной аудитории.
Здесь можно увидеть всё: от разноцветных тканей и экзотических материалов, до моды Болливуда и возвышенного стиля Ближнего востока.
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