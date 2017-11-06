Начинающие дизайнеры Азии показали коллекции в Дели

В столице Индии в пятый раз прошла неделя моды Asian Designer Week. Её проводят с октября 2015 года. И главная её задача – предоставлять динамичную платформу для начинающих дизайнеров со всей Азии.

В этот раз тема показов – «Экологичность или ресурсосберегающая мода».

Дизайнеры показали свои зимние коллекции. Свати Мишра – из Индии.

[Свати Мишра, индийский дизайнер одежды]:

«Эту коллекцию я готовила последние три-четыре месяца. Мы представили здесь осень-зиму 2017. Всё прошло хорошо. Большинство нарядов – экологичные».

Свои творения также представили дизайнеры из Бангладеш, Афганистана и других стран.

Во время традиционных Недель моды в центре внимания – звёзды и знаменитые дизайнеры. Здесь же площадка предоставляется малоизвестным модельерам. Свои коллекции они могут представить международной аудитории.

Здесь можно увидеть всё: от разноцветных тканей и экзотических материалов, до моды Болливуда и возвышенного стиля Ближнего востока.

Короткая ссылка на эту страницу: