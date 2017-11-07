Индиец построил велосипед высотой со слона

Велосипед высотой со слона построил житель индийского города Чандигарх Раджив Кумар. Необычное транспортное средство возвышается на 2 метра 60 сантиметров, а его длина достигает почти трёх метров.

Модифицированием велосипедов Раджив увлекается со школьных лет.

[Раджив Кумар, создатель высокого велосипеда]:

«Я всегда хотел сделать что-то уникальное и стать знаменитым, поэтому и построил этот велосипед».

Сесть на такого «железного коня» – задача не из лёгких. Мужчине пришлось немного потренироваться, но теперь забирается на сиденье запросто. Когда выезжает на улицу, всё внимание местной детворы принадлежит ему.

Раджив строил большие велосипеды и раньше. Предыдущий был высотой 2 метра 13 сантиметров. Мужчина проехал на этом велосипеде по Дели, и его достижение занесли в индийскую Книгу рекордов Лимки.

[Раджив Кумар, создатель высокого велосипеда]:

«Я построил уже много велосипедов и часто ездил на них в других городах. Я побывал в Дели, Шимле, Калке, Лудхиане, Наваншахре и ещё много где».

Этот велосипед Раджив строил два года. Переделывал его из заводского, который купил за полторы тысячи долларов. При желании высоту транспортного средства можно увеличить ещё на пол метра.

Теперь мужчина планирует поехать на велосипеде в Мумбаи и стать рекордсменом Книги Гиннесса. Во время путешествия ему предстоит преодолеть 1650 километров. Раджив говорит, что пока очень нуждается в помощи спонсоров. При этом его вдохновляют сын и жена.

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