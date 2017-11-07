Учёные ищут причину массовой гибели нерпы на Байкале

[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:

«Возможно, токсикология, возможно, выброс какой-то в воду произошёл. Сейчас ведутся обширные исследования: то есть забор воды, подключен лимнологический институт к изучению этой проблемы».

За последнюю неделю на берега озера Байкал вымыло уже более 140 туш нерпы. Учёные пытаются понять, что происходит. Говорят, на тушах нет видимых ран, признаков болезни или голода.

По словам очевидцев, около 80% погибших нерп – беременные самки. Учёные установили, что они не выбрасывались на берег, а умерли в воде, после чего их прибило к берегу. Есть предположение, что этот инцидент – результат естественного отбора. В прокуратуре тоже придерживаются такой версии.

[Иван Золотухин, представитель прокуратуры]:

«С учётом имеющихся ранее в истории прецедентов массовой гибели нерпы, основной версией являются естественные для природы циклические моменты».

При этом не исключают и варианта, что нерпы могли отравиться либо погибнуть из-за загрязнения озера. Единственное, в чём эксперты уверены – все животные умерли от остановки сердца.

[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:

«Две туши были переданы в службу ветеринарии Иркутской области для проведения анализов и установления причин гибели. По предварительной информации, инфекционных заболеваний обнаружено не было».

Байкальская нерпа обитает только на этом озере. Она занесена в международную Красную книгу.

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