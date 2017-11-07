07 ноября 2017
Телеканал NTD

Учёные ищут причину массовой гибели нерпы на Байкале

| 0

За последнюю неделю на берега озера Байкал вымыло уже более 140 туш нерпы. Учёные пытаются понять, что происходит. Говорят, на тушах нет видимых ран, признаков болезни или голода.

[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:
«Возможно, токсикология, возможно, выброс какой-то в воду произошёл. Сейчас ведутся обширные исследования: то есть забор воды, подключен лимнологический институт к изучению этой проблемы».

По словам очевидцев, около 80% погибших нерп – беременные самки. Учёные установили, что они не выбрасывались на берег, а умерли в воде, после чего их прибило к берегу. Есть предположение, что этот инцидент – результат естественного отбора. В прокуратуре тоже придерживаются такой версии.

[Иван Золотухин, представитель прокуратуры]:
«С учётом имеющихся ранее в истории прецедентов массовой гибели нерпы, основной версией являются естественные для природы циклические моменты».

При этом не исключают и варианта, что нерпы могли отравиться либо погибнуть из-за загрязнения озера. Единственное, в чём эксперты уверены – все животные умерли от остановки сердца.

[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:
«Две туши были переданы в службу ветеринарии Иркутской области для проведения анализов и установления причин гибели. По предварительной информации, инфекционных заболеваний обнаружено не было».

Байкальская нерпа обитает только на этом озере. Она занесена в международную Красную книгу.
Короткая ссылка на эту страницу:

Учёные ищут причину массовой гибели нерпы на БайкалеЧеркесское седло: секреты старых мастеровСекреты русских кружевниц раскрываются в МосквеКонкурс красоты среди девушек в инвалидных колясках прошёл в ЧелябинскеРазведение улиток в Росси стало успешным бизнесом благодаря санкциямГрузия завоёвывает любовь российских туристовВиниловые пластинки снова в моде в РоссииКомпьютерные ретротехнологии представили в екатеринбургском музееЧелябинский папа создал кроватку, которая умеет качатьсяПамять об исчезающих резных наличниках в России пытаются сохранить

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.