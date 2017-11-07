Учёные ищут причину массовой гибели нерпы на Байкале

[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:
«Возможно, токсикология, возможно, выброс какой-то в воду произошёл. Сейчас ведутся обширные исследования: то есть забор воды, подключен лимнологический институт к изучению этой проблемы».
По словам очевидцев, около 80% погибших нерп – беременные самки. Учёные установили, что они не выбрасывались на берег, а умерли в воде, после чего их прибило к берегу. Есть предположение, что этот инцидент – результат естественного отбора. В прокуратуре тоже придерживаются такой версии.
[Иван Золотухин, представитель прокуратуры]:
«С учётом имеющихся ранее в истории прецедентов массовой гибели нерпы, основной версией являются естественные для природы циклические моменты».
При этом не исключают и варианта, что нерпы могли отравиться либо погибнуть из-за загрязнения озера. Единственное, в чём эксперты уверены – все животные умерли от остановки сердца.
[Татьяна Десятова, сотрудница «Заповедного Прибайкалья»]:
«Две туши были переданы в службу ветеринарии Иркутской области для проведения анализов и установления причин гибели. По предварительной информации, инфекционных заболеваний обнаружено не было».
Байкальская нерпа обитает только на этом озере. Она занесена в международную Красную книгу.
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