Климатическая конференция ООН началась в Бонне

В понедельник в Германии стартовала климатическая конференция ООН. Перед представителями около 200 стран стоит задача утвердить правила для Парижского соглашения по климату 2015 года. Это то самое соглашение, из которого обещает выйти правительство США.

Согласно договору, страны должны отказаться от сжигания угля и во второй половине текущего столетия перейти к возобновляемым источникам энергии. Однако Белый дом считает, изменение климата – это не следствие деятельности человека, и что соглашение в нынешнем виде нанесёт ущерб американской промышленности.

Премьер-министр Фиджи, избранный председателем конференции ООН, сказал, что ожидает от стран решительных действий в рамках соглашения.

[Фрэнк Баинимарама, премьер-министр Фиджи]:

«Мы не можем подвести наши народы. Это означает, что следующие две недели и весь предстоящий год нужно использовать на то, чтобы заставить Парижское соглашение работать».

Глава Всемирной метеорологической организации сказал, что температура на планете в этом году ниже, чем в прошлом, но всё равно высокая.

[Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации]:

«Прошлый 2016 год был самым жарким за всю историю наблюдений. Сейчас температура выше доиндустриального показателя на 1,1 градуса. Влияние оказало явление Эль-Ниньо. При этом 2017 год будет одним из трёх самых жарких в истории. Он намного жарче 2014 – это предыдущий год, в котором активизации Эль-Ниньо не было».

При этом, как сообщили представители Фиджи, американская делегация проявила желание участвовать в подготовке конференции, а также в ряде обсуждений.

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