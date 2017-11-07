Климатическая конференция ООН началась в Бонне

Согласно договору, страны должны отказаться от сжигания угля и во второй половине текущего столетия перейти к возобновляемым источникам энергии. Однако Белый дом считает, изменение климата – это не следствие деятельности человека, и что соглашение в нынешнем виде нанесёт ущерб американской промышленности.
Премьер-министр Фиджи, избранный председателем конференции ООН, сказал, что ожидает от стран решительных действий в рамках соглашения.
[Фрэнк Баинимарама, премьер-министр Фиджи]:
«Мы не можем подвести наши народы. Это означает, что следующие две недели и весь предстоящий год нужно использовать на то, чтобы заставить Парижское соглашение работать».
Глава Всемирной метеорологической организации сказал, что температура на планете в этом году ниже, чем в прошлом, но всё равно высокая.
[Петтери Таалас, глава Всемирной метеорологической организации]:
«Прошлый 2016 год был самым жарким за всю историю наблюдений. Сейчас температура выше доиндустриального показателя на 1,1 градуса. Влияние оказало явление Эль-Ниньо. При этом 2017 год будет одним из трёх самых жарких в истории. Он намного жарче 2014 – это предыдущий год, в котором активизации Эль-Ниньо не было».
При этом, как сообщили представители Фиджи, американская делегация проявила желание участвовать в подготовке конференции, а также в ряде обсуждений.
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