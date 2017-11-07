07 ноября 2017
Телеканал NTD

Смертоносные наводнения во Вьетнаме не помешают саммиту АТЭС

| 0

Вот так выглядит Вьетнам после нашествия тайфуна «Дамри» в минувшие выходные. Жертвами стихии стали более 60 человек. Ещё около 30 числятся пропавшими без вести.

Пострадало более 115 тысяч домов. 2000 из них обрушились.

На этой неделе в стране проходит саммит АТЭС. Визит мировых лидеров, включая президентов России, США и Китая, намечен на 10-11 ноября. Встреча пройдёт в городе Дананг, который также пострадал от наводнения.

А вот это город Хойан в получасе езды от Дананга, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он в списке мест для посещений участниками саммита. Сейчас он выглядит так, но организаторы встречи АТЭС уверяют, что план мероприятий саммита менять не собираются.

Тем временем местные жители говорят, что такого наводнения не видели почти 20 лет.

[житель Хойана]:
«Наводнение повлияло на нашу жизнь, но нужно преодолеть эту трудность. Это худшее наводнение с 1999 года. В прошлый сезон дождей воды было мало, но в этом году она такая высокая, что мы вынуждены пользоваться лодками».

[жительница Хойана]:
«Наводнение началось очень быстро, у нас не было времени перенести вещи и мебель в безопасное место. Оно принесло много разрушений».

Вьетнам протянулся вдоль береговой линии, и тайфуны здесь – не редкость. В прошлом месяце в результате наводнений погибло более 80 человек на севере страны.

«Дамри» стал двенадцатым сильным штормом, обрушившимся на Вьетнам в этом году. С территории страны он уже ушёл, однако метеорологи прогнозируют, что вызванные им наводнения могут стать ещё сильнее, поскольку дожди не прекращаются.
Короткая ссылка на эту страницу:

Смертоносные наводнения во Вьетнаме не помешают саммиту АТЭСАмстердам: новейшие технологии для прогноза экстремальной погодыТехас: эвакуация жителей и взрыв на химзаводеВ затопленном Хьюстоне ввели комендантский часУраган «Нейт» ударил по СШАМощное землетрясение в Мексике, есть жертвыШторм «Ксавьер» в Германии: шестеро погибшихЧисло жертв землетрясения в Мексике превысило 230Миллионы жителей Флориды остаются без светаВ Лос-Анджелесе тушат сильнейший лесной пожар

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.