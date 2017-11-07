Смертоносные наводнения во Вьетнаме не помешают саммиту АТЭС

Вот так выглядит Вьетнам после нашествия тайфуна «Дамри» в минувшие выходные. Жертвами стихии стали более 60 человек. Ещё около 30 числятся пропавшими без вести.

Пострадало более 115 тысяч домов. 2000 из них обрушились.

На этой неделе в стране проходит саммит АТЭС. Визит мировых лидеров, включая президентов России, США и Китая, намечен на 10-11 ноября. Встреча пройдёт в городе Дананг, который также пострадал от наводнения.

А вот это город Хойан в получасе езды от Дананга, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Он в списке мест для посещений участниками саммита. Сейчас он выглядит так, но организаторы встречи АТЭС уверяют, что план мероприятий саммита менять не собираются.

Тем временем местные жители говорят, что такого наводнения не видели почти 20 лет.

[житель Хойана]:

«Наводнение повлияло на нашу жизнь, но нужно преодолеть эту трудность. Это худшее наводнение с 1999 года. В прошлый сезон дождей воды было мало, но в этом году она такая высокая, что мы вынуждены пользоваться лодками». [жительница Хойана]:

«Наводнение началось очень быстро, у нас не было времени перенести вещи и мебель в безопасное место. Оно принесло много разрушений».

Вьетнам протянулся вдоль береговой линии, и тайфуны здесь – не редкость. В прошлом месяце в результате наводнений погибло более 80 человек на севере страны.

«Дамри» стал двенадцатым сильным штормом, обрушившимся на Вьетнам в этом году. С территории страны он уже ушёл, однако метеорологи прогнозируют, что вызванные им наводнения могут стать ещё сильнее, поскольку дожди не прекращаются.

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