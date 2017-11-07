Власти Сьерра-Леоне закроют лагеря для потерявших дома во время оползня

[О. Б. Сисай, руководитель группы по оказанию помощи]:
«Политики считают, что в лагерях нет социальной защищённости, существует высокий риск вспышек заболеваний, а также у людей развивается привычка жить на иждивении. Поэтому политической терпимости к лагерям нет, и их собираются закрыть».
Амината Камара потеряла во время оползня сына, а её дом снесло. Осталась с маленькой дочерью на руках. Пока живёт в лагере, но что будет делать потом – не знает.
[Амината Камара, потерявшая дом во время оползня]:
«Нам негде жить. Наш дом разрушен. Всё, что у нас было, мы потеряли, ничего не удалось спасти. Если правительство оставит нас без помощи, то у меня нет запасного плана».
Правительство построило 57 новых домов для тех, кто потерял свои жилища, и пообещало построить ещё. Однако многим купить их просто не на что.
[Хасан Турай, потерявший дом во время оползня]:
«Правительство строит доступное жильё, и нам сказали, что мы должны заплатить за него. Но у меня нет денег на это. Где мне их взять?»
Между тем, представители групп по оказанию помощи пострадавшим во время стихийного бедствия говорят: к 15 ноября правительство не успеет построить нужное количество домов, а когда построит, то вряд ли предоставит их бесплатно.
Всем, кто уйдёт из лагеря, власти обещали выдать помощь в размере 200-300 долларов.
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