Власти Сьерра-Леоне закроют лагеря для потерявших дома во время оползня

[О. Б. Сисай, руководитель группы по оказанию помощи]:

«Политики считают, что в лагерях нет социальной защищённости, существует высокий риск вспышек заболеваний, а также у людей развивается привычка жить на иждивении. Поэтому политической терпимости к лагерям нет, и их собираются закрыть».

Сотням сьерралеонцев угрожает перспектива оказаться на улице после 15 ноября. К этому дню власти страны намерены закрыть все лагеря гуманитарных организаций во Фритауне. Они созданы для людей, потерявших дома во время оползня. Стихийное бедствие произошло 14 августа на окраине столицы. Сотни человек погибли или пропали без вести, тысячи пострадали.

Амината Камара потеряла во время оползня сына, а её дом снесло. Осталась с маленькой дочерью на руках. Пока живёт в лагере, но что будет делать потом – не знает.

[Амината Камара, потерявшая дом во время оползня]:

«Нам негде жить. Наш дом разрушен. Всё, что у нас было, мы потеряли, ничего не удалось спасти. Если правительство оставит нас без помощи, то у меня нет запасного плана».

Правительство построило 57 новых домов для тех, кто потерял свои жилища, и пообещало построить ещё. Однако многим купить их просто не на что.

[Хасан Турай, потерявший дом во время оползня]:

«Правительство строит доступное жильё, и нам сказали, что мы должны заплатить за него. Но у меня нет денег на это. Где мне их взять?»

Между тем, представители групп по оказанию помощи пострадавшим во время стихийного бедствия говорят: к 15 ноября правительство не успеет построить нужное количество домов, а когда построит, то вряд ли предоставит их бесплатно.

Всем, кто уйдёт из лагеря, власти обещали выдать помощь в размере 200-300 долларов.

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