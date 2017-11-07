Азиатские туристы беспокоятся за свою безопасность в Париже

Торговые кварталы Парижа обычно полны китайских туристов. Но наслаждаться покупками им и другим иностранным гостям удаётся всё меньше из-за участившихся краж.

На вопрос, беспокоятся ли туристы по поводу безопасности здесь, тайваньский гид отвечает:

[туристический гид из Тайваня]:

«Да, это самые большие опасения. Но Париж есть Париж, мы всё равно хотим приезжать».

Недавний случай стал самым вопиющим. Под Парижем в городе Френ в понедельник ограбили группу из 40 китайских туристов. Когда они выходили из автобуса возле своего отеля, на них напали четыре человека в масках, распылив слезоточивый газ. У растерявшихся людей отняли дорогие покупки и наличные деньги. До приезда полиции злоумышленники успели скрыться в неблагополучном квартале.

Китайские туристы становятся объектами для нападений особенно часто. Они нередко носят с собой большие суммы денег и покупают товары класса люкс.

[туристический гид из Китая]:

«Мы им снова и снова говорим, что нужно носить сумки перед собой. А ещё, чтобы не брали с собой слишком много наличных».

Китайское Министерство иностранных дел призвало правительство Франции решить проблему.

Для Парижа это особенно актуально, ведь китайские туристы – самые частые в мире покупатели предметов роскоши – активнее всего помогают туристической отрасли Франции восстановиться после терактов.

Короткая ссылка на эту страницу: