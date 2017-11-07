Австрийская скалолазка первой среди женщин прошла сложный маршрут 9b

Австрийская скалолазка Ангела Айтер стала первой женщиной, которая прошла маршрут сложности 9b. Восхождение она совершила на скалах Вильянуэва-дель-Росарио в Испании. Этот маршрут – один из самых трудных в мире.

До Ангелы его преодолели лишь два человека – чешский скалолаз Адам Ондра и американец Крис Шарма.

[Ангела Айтер, скалолазка]:

«Меня пугало то, что этот маршрут прошли только двое мужчин. Для меня это стало вызовом: если я смогу когда-нибудь пройти этот маршрут, то узнаю, на что способна».

31-летняя Ангела готовилась к восхождению два года. Её успех стал важным событием в мире скалолазания.

[Ангела Айтер, скалолазка]:

«Я не думала, что сделала что-то значимое, но увидев все эти сообщения в социальных сетях, поняла: это замечательное достижение, которое важно для глобального сообщества скалолазов».

Ангела Айтер занимается скалолазанием с одиннадцати лет. За время профессиональной карьеры выиграла несколько чемпионатов мира. В сентябре 2014 года стала шестой женщиной, которая поднялась по маршруту сложности 9а.

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