07 ноября 2017
Телеканал NTD

Собачий фестиваль Woofstock: показ мод, шоу талантов и красная дорожка

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В Беверли-Хиллз в центре внимания опять собаки. Здесь четвероногих друзей особенно любят. Нередко питомцев можно встретить в дизайнерских нарядах и с идеальной стрижкой.

А на фестивале Woofstock собаки любых пород и размеров, а также их хозяева смогли повеселиться, отдохнуть и показать свои умения.

В мероприятие включён показ мод. Глядя на этих разодетых собачек, складывается впечатление, что они только что вернулись с шопинга на Rodeo Drive.

Ещё здесь проходит шоу талантов. На нём хозяева демонстрируют чудеса дрессировки.

Ну и без ярмарки никак не обойтись. «Собачьи» товары предлагают на 35 лотках. Каждый год мероприятие посещает около трёх тысяч человек.

[Синди Брайнэн, общественный работник]:
«У нас тут фургоны с едой, можно подкрепиться. Ещё есть шоу талантов. В этом году мы делаем упор на это шоу. Здесь так много собак, и все такие способные. Люди любят видеть своих собак на сцене».

Для снятия стресса предлагают расслабляющий массаж.

При этом, главной целью фестиваля всегда был поиск бездомным собакам новых хозяев.

[Мэри Рут Куглер, директор компании-спонсора]:
«Мы организовываем большую вечеринку. Все приходят. Мы распространяем много рекламы. И затем десятки собак обретают новый дом».

Бездомных собак свозят из приютов со всего Лос-Анджелеса.

[Билл Кроув, исполнительный директор фонда Pet Care]:
«Здесь оживлённо. У нас забрали около 75 собак. Мы занимаемся этим, поскольку каждый год более двух миллионов собак усыпляют только потому, что их негде держать».

Посещают мероприятия и звёзды. Например, эта немецкая овчарка Атлас стала служебной собакой 2017 года. Её хозяин основал неприбыльную организацию, которая предоставляет ветеранам-инвалидам профессионально подготовленных собак-помощников.

Как и на любом другом голливудском мероприятии, никак не обойтись без красной дорожки и вспышек фотокамер. А напоследок можно заказать карикатуру и на себя, и на своего питомца.
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