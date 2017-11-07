100-летие Октябрьской революции – повод вспомнить жертв репрессий

[Владимир Лукин, член Совета Федерации]:

«100 лет – это время подумать, что произошло, как произошло, что будет с вами, с молодым поколением, которое извлечёт уроки и из побед, и из трагедий, которые были в нашей стране».

7 и 8 ноября исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции. По данным опроса ВЦИОМ, 46% россиян считают, что это событие было не в интересах большей части общества.

Становление коммунистической власти сопровождалось политическими репрессиями. По разным оценкам, через ГУЛАГ, сеть исправительно-трудовых лагерей, прошли более 20 миллионов человек. Это были люди из разных слоёв общества: от простых рабочих до учёных и профессоров.

Среди них и отец Татьяны Овсеевны Соколовой. Он работал монтёром телефонной связи.

[Татьяна Соколова, дочь репрессированного]:

«Он по столбам лазил на когтях. Мама сразу влюбилась, потому что с когтями ходил, молодой очень был. Высокий, спортсмен».

Это единственная уцелевшая фотография. На ней 21-летний Овсей незадолго до внезапного ареста. Его обвинили в шпионаже. Снимок семья хранит как реликвию.

Домой Овсей вернулся инвалидом, без обеих ног. О лагерном прошлом отца Татьяна узнала лишь через 10 лет.

[Татьяна Соколова, дочь репрессированного]:

«Мне никто не говорил. Они меня всё берегли. Это был шок, потому что нас воспитывали. Я не могла представить. У нас же даже букварь был со Сталиным. И так я росла со Сталиным всю жизнь».

Новый памятник жертвам политических репрессий недавно появился в центре Москвы. Это проект Фонда памяти. У подножия монумента – камни. Их привезли из различных регионов: от Соловков до Колымы. Там во времена «Большого террора» находились лагеря или места расстрелов. Каждый камень помечен номером.

[Михаил Федотов, советник президента РФ, член Фонда памяти]:

«Так хоронили политзаключённых. Колышек и номерок. Ни имени, ни фамилии». [Георгий Франгулян, скульптор]:

«Репрессии были в каждом дворе, в каждом доме. Не надо для этого искать специальные места. Этот страх, ужас пронизывал всё общество и всё пространство обитания».

По данным ВЦИОМ, о политических репрессиях в советское время знают 75% россиян. При этом, уровень осведомлённости напрямую зависит от образования и возраста. Так, около 46% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет впервые слышали о Большом терроре.

Всего жертвами репрессий за советский период стали, по разным оценкам, от 11 до 39 миллионов человек.

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