Пучдемон призвал Мадрид и ЕС уважать результаты предстоящих выборов

Пучдемон призвал правительство Испании и Евросоюза уважать результаты досрочных выборов, которые пройдут в Каталонии в декабре.
[Карлес Пучдемон, отстранённый президент Каталонии]:
«Мы должны услышать чёткое обещание испанского правительства и Европы уважать результаты. Это должны заявить очень ясно».
Прибывшие в Брюссель каталонские мэры также присоединились к акции протеста у зданий Еврокомиссии и Евросовета. Мероприятие организовали в поддержку независимости Каталонии.
[Жозеп Мария Тост, мэр Риудеканеса]:
«Наша цель – открыть глаза Брюсселю: Еврокомиссии и Европарламенту. Нельзя забывать о мечте жителей Каталонии».
Одновременно в Брюсселе состоялась и акция противников отделения региона от Испании.
[Франциско де Састро, сотрудник Еврокомиссии]:
«Для нас важно быть здесь, показать, что мы уважаем закон, наши правила и конституцию. Если мы этого не уважаем, то не сможем гарантировать права человека».
В добровольное изгнание Пучдемон отправился в прошлом месяце после того, как официальный Мадрид распустил каталонский парламент и отправил в отставку правительство, а также взял управление автономным сообществом в свои руки.
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