В Йемене подорожало топливо после закрытия портов Эр-Риядом

В Сане растут очереди за бензином на заправочных станциях. Цены на автомобильное топливо подскочили после того, как Саудовская Аравия объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских портов Йемена. Цель этого – остановить поток оружия, которое, как считает Эр-Рияд, поставляет повстанцам-хуситам Иран.

Подорожал в столице и газ в баллонах для горелок. Многих йеменцев это выбило из равновесия. Они возмущены блокадой.

[житель Саны]:

«Это гуманитарное преступление. Они уничтожают йеменцев, ни один мусульманин не должен так поступать, это несправедливо». [житель Саны]:

«Закрыв сухопутные, морские и воздушные порты Йемена, они очень несправедливо поступили по отношению к нам».

Решение закрыть границы власти Саудовской Аравии приняли после пуска ракеты по Эр-Рияду. На прошлой неделе хуситы запустили баллистическую ракету дальностью 750 километров в направлении международного аэропорта. Её сбили силы саудовской ПВО, при этом жертв и разрушений не было.

ООН призывает коалицию арабских стран, возглавляемую Саудовской Аравией, снова открыть доступ для гуманитарной помощи. По данным организации, семь миллионов йеменцев голодают. Им нужны продукты и медикаменты.

Всемирная организация здравоохранения также призывает пропустить в Йемен гумпомощь с лекарствами. Они необходимы, чтобы остановить эпидемию холеры. Она началась в апреле и уже унесла жизни более 2000 человек.

Гражданская война в Йемене началась три года назад. На одной стороне воюют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная бывшему президенту Салеху. На другой – правительственные войска. Их поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Считается, что повстанцам оказывает негласную поддержку Иран.

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