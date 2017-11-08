Самую большую мозаику в мире хотят выложить у церкви в Италии

В маленькой итальянской деревушке Индикаторе идёт грандиозная работа. Здесь рядом с церковью выкладывают мозаику из керамических плиток. Автор проекта надеется, что её творение станет самой большой в мире керамической мозаикой.

Всё началось девять лет назад. Местный священник попросил художницу Андреину Джорджу Карпентину украсить прилегающую к церкви территорию. Раньше она уже занималась реставрационными работами в местном храме.

[Андреина Джорджа Карпентино, художница]:

«Я не знала, как её украсить или улучшить и обратилась к творчеству Антони Гауди. Представила элементы мозаики Храма Святого Семейства в Барселоне и попросила друга принести мне плитки, но не те, что использовал Гауди, а простые, выброшенные кем-нибудь».

Поначалу работа проводилась на средства отца Санти Кьёччоли и художницы Андреины Джорджи. Потом многие местные предприятия и компании начали отдавать ненужные плитки и другие материалы.

Помочь энтузиастам решили и художники из других стран. Они узнали о проекте из социальных сетей.

[Симона Бертон, художница из Бразилии]:

«Мы думаем, это станет важной вехой в истории мозаики. Но у проекта есть и социальная значимость. Больше всего нас впечатлило отношение сообщества к искусству, этот социальный мир и кооперация. Всё это намного выше искусства и мозаики, поэтому мы тоже захотели участвовать».

Сама церковь построена в 60-х годах прошлого века, и у неё нет богатой истории, как у многих итальянских храмов. Но теперь она обретёт свои особенные черты.

[Санти Кьёччоли, священник]:

«Надеюсь, это станет социальным произведением искусства. В Индикаторе нет общественных пространств. Но думаю, этот проект поможет со временем создать городок, где каждый будет чувствовать себя уютно».

Уже сейчас мозаика занимает площадь в 800 квадратных метров. Автор проекта надеется увеличить её почти в четыре раза, и тогда она станет самой большой на планете мозаикой из керамики. Пока что самая большая керамическая мозаика площадью 1570 квадратных метров выложена на стене в Ханое. Это достижение отмечено в Книге рекордов Гиннесса.

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