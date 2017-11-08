08 ноября 2017
Телеканал NTD

Николь Кидман открыла рождественские витрины в Париже

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Оскароносная голливудская кинодива Николь Кидман прибыла в Париж, чтобы официально открыть здесь рождественский сезон. Обычно он начинается с появлением в Printemps, главном универмаге города, праздничных витрин.

Этот год не стал исключением. Перед фотографами актриса позирует с директором магазина Паоло Де Чезаре в красном галстуке, и исполнительным директором группы LVMH Антонио Беллони в синем галстуке.

Лента перерезана, и перед собравшимися предстаёт кукольная история об удивительном путешествии двух детей.

В целом для оформления всех витрин магазина использовали 10 тысяч огоньков гирлянд, 70 кукол и 98 механизмов, приводящих декорации в движение.

Прохожим нравится.

[прохожая]:
«Очень мило. Каждый год я для своей большой семьи выбираю тему Рождества. В этот раз это феи. А здесь с этими туфлями похоже на Золушку. Очень красиво».

Магазин Printemps открыли в Париже ещё в далёком 1865 году. С тех пор рождественские витрины стали неотъемлемой частью зимних праздников. С их открытием обычно ассоциируется начало официального отсчёта времени до Рождества.
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