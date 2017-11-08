В Абу-Даби открывается свой «Лувр»

[Манюэль Рабат, директор музея «Лувр Абу-Даби»]:
«В “Лувре Абу-Даби” – уникальном, настоящем музее Эмиратов, мы хотим возродить концепцию универсального музея. Мы рассказываем историю искусства с древности до наших дней».
Среди экспонатов – скульптура Огюста Родена, мраморный бюст Александра Македонского, статуя Мадонны и картина «Прекрасная Ферроньера», которая считается работой Леонардо да Винчи или его учеников. Это произведение искусства предоставил парижский Лувр.
Экспозиция музея охватывает историю культуры многих стран, в том числе – и арабских. Некоторым экспонатам – 8000 лет.
Власти города надеются, что новый музей привлечёт ещё больше туристов со всего мира.
[Мохамед Халифа аль-Мубарак, глава Управления по туризму Абу-Даби]:
«Наследный принц Мухаммад бен Зайд сказал, что этот музей – подарок миру от ОАЭ. Когда мы приходим сюда, объединяемся, становимся как единое целое. И мы надеемся, что работа этого музея сблизит всех нас».
Власти Абу-Даби вложили в проект миллиард долларов. Музей распахнёт свои двери 11 ноября. На торжественную церемонию приглашены президент Франции и главы других стран.
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