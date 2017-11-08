Продемократических активистов Гонконга освободили под залог

Суд высшей инстанции Гонконга рассмотрит дело о заключении под стражу трёх молодых продемократических активистов региона. Слушание, согласно решению апелляционного суда, состоится в январе.

Лидеров демократического движения Гонконга 21-летнего Джошуа Вона, 27-летнего Алекса Чхоу и 24-летнего Натана Лау арестовали в августе. Их обвинили в организации незаконного собрания и приговорили к шести, семи и восьми месяцам заключения соответственно.

[Алекс Чхоу, продемократический активист]:

«Для наших судей это будет и испытание, и хороший шанс принять правильное решение. Я знаю, что весь мир смотрит на нас, смотрит: смогут ли судьи восстановить уверенность в нашей судебной системе или же они подорвут уверенность людей не только в Гонконге, но и в остальном мире».

Активисты были среди тех, кто возглавил мирное протестное движение в 2014 году. Его назвали «революцией зонтиков». Тогда в течение 79 дней демонстранты блокировали основные дороги Гонконга, требуя от Пекина обеспечить в регионе полностью демократические выборы.

У здания суда собрались сторонники движения с жёлтыми зонтиками – символом продемократического движения. Они скандируют «Не бойтесь» и «Освободите политических заключённых».

[Джошуа Вон, продемократический активист]:

«Демократия в Гонконге всегда привлекала внимание всего мира. И заявление экспертов ООН показывает, что все в мире следят за этим делом, и особенно внимательно будут это делать, когда в январе будут рассматривать нашу апелляцию».

Троих активистов освободили под залог. Они сказали, что ближайшее время собираются посвятить своим семьям.

После того, как в 1997 году Великобритания передала тогда ещё свою колонию Гонконг КНР, Китай управляет регионом согласно политике «одна страна – две системы». Здесь в отличие от материкового Китая гражданам обеспечены определённые свободы. Например, независимая судебная система. Однако жители региона говорят, что коммунистические власти Китая оказывают давление и пытаются лишить Гонконг свободы и демократии.

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