08 ноября 2017
Телеканал NTD

Учёные в Австралии создали безопасные гнёзда для попугаев

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Ласточковые попугаи считаются визитной карточкой Тасмании. Но эти яркие птички оказались под угрозой исчезновения.

Раньше они всегда выводили птенцов на острове Бруни, а теперь многие в сезон размножения мигрируют на остров Тасмания. Здесь же на них охотятся сахарные летающие поссумы. Эти мелкие хищники поедают яйца, птенцов и взрослых птиц.

[Деян Стоянович, учёный]:
«Примерно половина самок ласточкового попугая каждый год гнездится на острове Тасмания, а здесь их съедают сахарные летающие поссумы».

Кроме того, ареал обитания зелёных птичек сокращается из-за обезлесенья.

[Эрик Вихлер, учёный]:
«Невероятно, но до сих пор государственное лесоводческое предприятие проводит вырубку лесов, где обитают ласточковые попугаи».

Австралийские учёные решили, что попугаев нужно срочно спасать, и создали для них маленькие высокотехнологичные домики. Это металлические ящики, похожие на скворечники. Они оборудованы датчиком света и закрывающейся заслонкой.

[Деян Стоянович, учёный]:
«Начнёт смеркаться, и уже через четыре секунды вход закроется. С помощью этого устройства мы преградим путь сахарным летающим поссумам, а ласточковые попугаи останутся в безопасности внутри».

Стоимость каждого такого гнёздышка – примерно 300 долларов США. Учёные хотят построить не меньше ста домиков. За финансированием они обратились к властям штата. Правительство обещает оказать посильную помощь в защите птиц.

Ласточковый попугай обитает на острове Тасмания и на юго-востоке Австралии. Эти птички селятся в эвкалиптовых и других лесах, на полях и плантациях. Питаются, в основном, семенами, зёрнами и различными плодами.
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