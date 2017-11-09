09 ноября 2017
Телеканал NTD

В Австралии показали редкую карту XVII века

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Редкую карту Австралии представили в Канберре. Старинный документ составил в 1663 году картограф Голландской Ост-Индской компании Ян Блау. Это произошло почти за 140 лет до того, как на континенте высадился английский мореплаватель Джеймс Кук.

[Мари-Луиз Эйрес, директор Национальной библиотеки Австралии]:
«Национальная библиотека приобрела эту карту в 2013 году после того, как её нашли в хранилище в Швеции. Мы думаем, что большую часть последних 350 лет она хранилась где-то в забытьи».

Первым высадился на побережье Австралии в 1606 году голландец Виллем Янсзон. Открытый континент он назвал Новой Голландией и объявил владением Нидерландов. Однако голландцы не осваивали эти земли. Спустя 36 лет другой голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию и остров, который теперь называется Тасмания.

Благодаря голландским путешественникам к середине XVII века на картах появились вполне отчётливые очертания Австралии.

[Мартин Вудс, сотрудник Национальной библиотеки Австралии]:
«Это фундаментальный документ для Австралии. Хотя голландцы не обосновались здесь и не так уж много общались с коренными народами, но они оставили нам эту прекрасную карту».

Когда карту выкупили, она была уже в плачевном состоянии. Однако австралийские специалисты отреставрировали бесценный артефакт.
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