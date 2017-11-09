Для нелегальных мигрантов в Триполи устроили футбольный чемпионат

На этом импровизированном футбольном поле в Триполи царит радостное волнение. Десятки африканцев на время забыли о трудностях и горестях и болеют за своих соотечественников.

Это центр заключения для нелегальных мигрантов. Организует чемпионат одна из местных некоммерческих организаций.

[Хусни Абу Айяна, сотрудник миграционного центра]:

«Мы уже второй год организуем футбольный турнир специально для нелегальных мигрантов. Эта инициатива помогает им забыть о своих психологических страданиях и социальных трудностях».

Большинство этих мигрантов попали сюда после того, как их лодки перехватила ливийская береговая охрана. Люди отправились в опасное путешествие в надежде добраться до берегов Европы.

[Мохамед Мансур, мигрант из Ганы]:

«Я нахожусь в Ливии уже долго. Из-за ситуации здесь я пытался попасть в Италию. Но мне этого не удалось, меня арестовала полиция. Они говорят, что собираются депортировать меня в мою страну».

В этот раз на поле встретились команды из Ганы и Кот-д’Ивуара. Каждому игроку выдали форму и новую спортивную обувь.

Чемпионат продолжался несколько дней. Играли также сборные Гвинеи, Марокко, Египта, Мали, Сенегала, Буркина Фасо, Нигерии и Гамбии.

[Мохамед Мансур, мигрант из Ганы]:

«Вчера они решили, что мы будем играть в футбол, чтобы поднять нам настроение. Мы не будем бороться или спорить, мы просто будем играть. Но я хочу, чтобы ганцы сыграли хорошо».

Мигрантов держат в этом центре содержания до тех пор, пока Международная организация по миграции не организует их возвращение на родину. Для них действует добровольная программа: им предоставляют билеты на транспорт, а также оказывают другую поддержку.

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