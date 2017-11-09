09 ноября 2017
Телеканал NTD

На город в Колумбии сошёл селевой поток, есть жертвы

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Не менее девяти человек погибли, ещё 19 числятся пропавшими без вести в результате схода селевого потока на колумбийский город Коринто. Спасатели и команды добровольцев продолжают поисковые работы среди грязи и полуразрушенных домов.

[Фернандо Гарсия, мэр Коринто]:
«В 18:40 по местному времени у нас в центре Коринто сошёл оползень. Пострадало шесть кварталов. Мы слышали только грохот реки, очень громкий. Здесь, в городе, дождя не было, был только выше. К настоящему времени у нас 28 пострадавших».

Муниципалитет Коринто с населением в 32 тысячи человек находится на юго-востоке Колумбии. Здесь уже долгое время не прекращаются дожди.

[житель Кориндо]:
«Оползень сошёл с полной силой, затопив все дома. Всё смыло, включая холодильники. У нас там был магазин, но оползень всё унёс. Мы спасли только себя, потому что успели забраться на второй этаж».

Селевые потоки обрушились и на другие близлежащие города. Разрушено около 40 домов. Для помощи местным жителям задействовали военных и полицию. Для разбора завалов в ход идёт тяжёлая техника.

Несколько тысяч человек были эвакуированы из-за опасности схода новых оползней.
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