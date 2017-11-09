Студенты заблокировали движение поездов в Барселоне и Жироне

Десятки каталонских студентов в среду заблокировали железнодорожные пути на станции Сантс в Барселоне. В результате движение высокоскоростных поездов остановилось, по меньшей мере, на пять часов.

Студенты протестуют против задержания в Мадриде каталонских политиков и выдачи ордера на арест отстранённого президента региона Карлеса Пучдемона и четверых его соратников.

[протестующий]:

«Мы заблокировали движение поездов потому, что власти Испании знают, что мы здесь, знают, чего мы добиваемся. Видев, что здесь происходит, они неоднократно игнорировали нас. Так что теперь им не избежать таких событий».

Протестующие перекрыли пути и на железнодорожной станции в Жироне. Поезда не ходили большую часть дня. Тысячи пассажиров в Жироне и Барселоне не смогли воспользоваться услугами транспорта. Многие недовольны.

[пассажир]:

«Им просто заняться нечем. Этим людям нечего делать, и они мешают тем, кто работает».

Некоторые протестующую молодёжь поддерживают.

[пассажир]:

«Мы долго задавались вопросом: “Где же молодёжь, поддерживающая страну?” В это трудное время они вышли. Именно им нужно строить своё будущее и достичь того, чего они добиваются. В 80-х годах будучи молодым я поступал так же».

Студенческий протест прошёл на фоне всеобщей забастовки в Каталонии. Её объявили в среду две националистические организации региона в связи с задержанием каталонских политиков. Участники забастовки также перекрыли автодороги и провели протест на главной площади Барселоны.

В конце октября каталонский парламент принял резолюцию о независимости. Буквально сразу власти Испании ввели в Каталонии прямое управление и отстранили от работы правительство автономии, в том числе – его главу Карлеса Пучдемона. На 21 декабря они назначили в регионе досрочные выборы.

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