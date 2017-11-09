Во Вьетнаме прошла встреча министров в преддверии саммита АТЭС

Во вьетнамский город Дананг уже съезжаются лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона. В пятницу здесь начнётся саммит АТЭС на высшем уровне. А пока состоялась встреча министров финансов и иностранных дел. Они попытались заложить фундамент для успешных переговоров, обсудив ряд вопросов.

Среди главных тем – безопасность и зона свободной торговли под названием Транстихоокеанское партнёрство или ТТП.

[Фам Бинь Минь, министр иностранных дел Вьетнама]:

«Международный и региональный ландшафт постоянно меняется: появляются новые возможности и новые трудности. Экономическое восстановление продолжается, но прогнозы роста по-прежнему хуже показателей до кризиса».

Главные переговорщики по вопросу ТТП из 11 стран обсуждали планируемую зону свободной торговли в понедельник и вторник. Но разногласия по договору по-прежнему остаются. Это означает, что в ходе саммита соглашению вряд ли дадут «зелёный свет».

[Чанг Туан Ань, министр торговли Вьетнама]:

«Учитывая быстрые изменения и нестабильность глобальной экономики, АТЭС должно проявить свою твёрдую позицию и делать регион открытым для торговли и инвестиций».

Министры торговли 11 оставшихся стран ТТП в мае договорились продолжать переговоры без США. Дональд Трамп подписал указ о выходе из договора, назвав его потенциальной катастрофой для Соединённых Штатов.

По мнению американского президента, его стране будет выгоднее заключать двусторонние соглашения.

В настоящее время Трамп находится с официальным визитом в Китае в рамках его азиатского турне. В пятницу он также прибудет на саммит АТЭС во Вьетнам.

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