09 ноября 2017
Телеканал NTD

Французы выпускают первое беспилотное такси для мирового рынка

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Французский стартап Navya представляет в Париже первое полностью самоуправляемое такси, которое готово выйти на мировой рынок. В электрическом автомобиле нет руля и педалей, зато он оборудован двумя десятками датчиков, радаров и камер.

Такси способно перевозить до шести пассажиров и двигаться со скоростью 50-70 километров в час.

[Кристоф Сапе, директор компании Navya]:
«Этот автомобиль – первое беспилотное такси, которое выходит на коммерческий глобальный рынок. Вы уже можете заказать его, и мы доставим его вам. Это не будущее, это уже происходит на ваших глазах».

Ранее американская компания Waymo, выполняющая проект Google, начала тестировать самоуправляемые автомобили на дорогах общего пользования. В ближайшие месяцы компания запустит бесплатную услугу по перевозке пассажиров в тестовом режиме.

Французский стартап не боится сильного конкурента.

[Кристоф Сапе, директор компании Navya]:
«Google с его новым именем Waymo – неоспоримый лидер на рынке автономных автомобилей. Мы надеемся, несмотря на ограниченные средства, догнать его. Мы первыми делаем такую машину коммерческой и демонстрируем её публике. Думаю, это важное отличие (от конкурентов)».

Беспилотное такси уже в январе будет участвовать в Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Весной компания Navya вместе с партнёрами проведёт плановые испытания своего детища. Первые поставки такси-робота ожидаются в июле будущего года.
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