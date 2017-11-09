Американцам стало сложнее путешествовать на Кубу и вести там бизнес

[Хосефина Видаль, представитель МИДа по связям с США]:

«Это не только навредит кубинской экономике: государственному и частному сектору нашей экономики, но это также затронет американских граждан, которые имеют право путешествовать на Кубу».

Министерство иностранных дел Кубы выразило сожаление в связи с тем, что Вашингтон ужесточил правила посещения острова для американцев. По словам представителя МИД по связям с США, это нанесёт ущерб и кубинцам, и американским компаниям.

В среду правительство США объявило о новых мерах, которые усложнят для американцев путешествия на Кубу, а также ведение бизнеса на острове. Ограничения вступают в силу 9 ноября. По заявлению Белого дома, они призваны не допустить, чтобы армия, разведка и спецслужбы коммунистических властей Кубы смогли получить финансовую выгоду от американских туристов и торговли с США.

Американцам запретили вести бизнес со 180 кубинскими госучреждениями, холдинговыми и туристическими компаниями. Список включает 83 государственных отеля, среди которых – ряд известных гостиниц в старой части Гаваны, а также новый люксовый торговый центр.

Американцы по-прежнему смогут ездить на остров. Но, в основном, – в составе организованных групп. Индивидуальные путешествия будут ограничены.

Дональд Трамп взял курс на отдаление, в то время как его предшественник Барак Обама, наоборот, добивался потепления отношений с давним противником США. По мнению предыдущей президентской администрации, сближение отношений было необходимо, поскольку десятилетия изоляции не заставили Кубу стать более демократичной.

Между тем, нынешнее республиканское правительство уверено, что принятые меры слишком мягкие, и что потепление отношений невозможно, если на Кубе не начнут соблюдать права человека.

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