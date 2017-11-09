09 ноября 2017
Телеканал NTD

Американцам стало сложнее путешествовать на Кубу и вести там бизнес

| 0

Министерство иностранных дел Кубы выразило сожаление в связи с тем, что Вашингтон ужесточил правила посещения острова для американцев. По словам представителя МИД по связям с США, это нанесёт ущерб и кубинцам, и американским компаниям.

[Хосефина Видаль, представитель МИДа по связям с США]:
«Это не только навредит кубинской экономике: государственному и частному сектору нашей экономики, но это также затронет американских граждан, которые имеют право путешествовать на Кубу».

В среду правительство США объявило о новых мерах, которые усложнят для американцев путешествия на Кубу, а также ведение бизнеса на острове. Ограничения вступают в силу 9 ноября. По заявлению Белого дома, они призваны не допустить, чтобы армия, разведка и спецслужбы коммунистических властей Кубы смогли получить финансовую выгоду от американских туристов и торговли с США.

Американцам запретили вести бизнес со 180 кубинскими госучреждениями, холдинговыми и туристическими компаниями. Список включает 83 государственных отеля, среди которых – ряд известных гостиниц в старой части Гаваны, а также новый люксовый торговый центр.

Американцы по-прежнему смогут ездить на остров. Но, в основном, – в составе организованных групп. Индивидуальные путешествия будут ограничены.

Дональд Трамп взял курс на отдаление, в то время как его предшественник Барак Обама, наоборот, добивался потепления отношений с давним противником США. По мнению предыдущей президентской администрации, сближение отношений было необходимо, поскольку десятилетия изоляции не заставили Кубу стать более демократичной.

Между тем, нынешнее республиканское правительство уверено, что принятые меры слишком мягкие, и что потепление отношений невозможно, если на Кубе не начнут соблюдать права человека.
Короткая ссылка на эту страницу:

Американцам стало сложнее путешествовать на Кубу и вести там бизнесСобачий фестиваль Woofstock: показ мод, шоу талантов и красная дорожка«Харви» принёс в Техас мощнейшее наводнениеПереговоры о НАФТА решили продлить на I квартал 2018 годаТайны «Книги мёртвых» раскрывают на выставке в СШАПуэрто-Рико после урагана: жители жалуются, что почти не получили помощиСенбернар с самым длинным языком в мире вошёл в Книгу ГиннессаТехас: эвакуация жителей и взрыв на химзаводеСеверная Корея отложила удар по американскому острову ГуамМодели размера плюс блистают на Неделе моды в Нью-Йорке

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.