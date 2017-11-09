Ресторан в Рио кормит обедами бездомных и бедных бразильцев

[Гагган Ананд, шеф-повар]:

«Кулинария – это кулинария. Когда солишь блюдо, не спрашиваешь себя, для кого посолил – для бездомного или для богача. Ты просто солишь, разницы нет. Нужно всё делать с душой, с любовью».

Индийский шеф-повар Гагган Ананд самозабвенно готовит на кухне благотворительного ресторана в Рио-де-Жанейро. Он присоединился к другим мастерам высокой кухни из разных стран, чтобы готовить обеды для бездомных и малоимущих людей. В каждое блюдо вкладывает душу.

В благотворительном ресторане можно одновременно накормить 70 человек. Продукты жертвуют супермаркеты. Бразильский шеф-повар Дэвид Герц помог организовать готовку обедов для бездомных и малоимущих людей в преддверии прошлогодних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Говорит: люди нуждаются в поддержке и сейчас.

[Дэвид Герц, шеф-повар]:

«Я видел в центре Рио много бездомных, и наша помощь нужна всё большему числу людей. А после Олимпиады Рио стал очень плохим местом. Не только бездомных теперь больше, но и на улицах небезопасно».

Гости ресторана обедают неторопливо. Обслуживают их как лучших клиентов, и люди чувствуют неподдельную заботу.

[бездомный]:

«Меня никогда не угощали таким вкусным обедом. Я очень горжусь этими людьми. Они дарят нам внимание и заботу и вселяют в наши сердца новую надежду».

По данным властей города, в многомиллионном Рио-де-Жанейро на улицах живут 14 тысяч человек. Ещё примерно полтора миллиона ютятся в трущобах.

Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что главная проблема страны – безработица. Он обещает оздоровить бразильскую экономику.

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