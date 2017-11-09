Книга рекордов Гиннесса пополнилась новыми достижениями.

Британский изобретатель и предприниматель Ричард Браунинг полетал с рекордной скоростью в реактивном индивидуальном летательном костюме. Основатель и главный пилот-испытатель компании Gravity Industries развил скорость в 51,5 километра в час. Это удалось сделать с третьей попытки над озером в английском городе Рединг.

[Ричард Браунинг, основатель Gravity Industries]:

«Каждый раз, когда надеваешь костюм, это очень особенный момент. Он весит 45 килограммов. Когда начинает работать двигатель, то понимаешь, что сейчас будешь делать что-то необычное. А когда ощущаешь его мощь, отрываешься от земли и взмываешь в воздух – это настоящее удовольствие».

Установили рекорд и в США. Тандер Ло, игрок американской баскетбольной команды «Гарлем Глобтроттерс», попал мячом в корзину, установленную на высоте 15 метров 26 сантиметров. Сделал он это вслепую.

[представитель Книги рекордов Гиннесса]:

«Для меня большая честь передать вам сертификат Книги рекордов Гиннесса. Поздравляю, вы официально удивительный».

Баскетболисты из этой команды в настоящее время – обладатели 17 мировых рекордов Гиннесса.

А это американские братья-гимнасты Джулиано и Фабио Анастасини. Они установили рекорд по самому большому количеству переворотов с поддержкой на ногах. За 30 секунд им удалось сделать 32 сальто. Работают гимнасты в нью-йоркском цирке Big Apple.

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