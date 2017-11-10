В ЕС ужесточат контроль за вредными выбросами автомобилей

В Европейском союзе хотят ужесточить правила, которые регламентируют вредные выбросы автомобилей в атмосферу. Предлагают принять систему кредитования для автопроизводителей, чтобы стимулировать их делать больше электромобилей. Также планируют вводить большие штрафы за превышение выбросов СО2.

Предложение внесла Еврокомиссия. Её цель – к 2030 году сократить транспортные выбросы парниковых газов до уровня, который был бы на 40% ниже, чем в 1990.

[Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам энергии]:

«Автомобиль был изобретён в Европе. Я верю, что здесь его смогут изобрести заново». [Мигель Ариас, еврокомиссар по вопросам климата]:

«Европа осталась позади в международной гонке экологически чистых машин. Мы проиграем, если Соединённые Штаты, Япония и Китай продолжат развиваться в таком же темпе. Давайте признаем факты: Европа стоит на ложном пути».

Однако против этого плана выступают страны с большими автомобильными индустриями. Так, министр иностранных дел Германии предупредил, что ужесточение правил приведёт к снижению темпов роста экономик и потере рабочих мест.

Согласно промежуточной цели, к 2025 году сокращение выбросов должно составить уже 15%. В Еврокомиссии считают, что это стимулирует автопроизводителей инвестировать в чистые технологии как можно раньше.

В немецком Бонне проходит климатическая конференция ООН, на которой обсуждают практическое применение Парижского соглашения по климату. Присутствующие на ней экологические организации уже заявили, что предложенные ужесточения запоздалые и недостаточные.

Согласно договору 2015 года, подписанному в Париже, страны обязались сдержать повышение средней температуры планеты в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.

При этом, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения. По его мнению, договор в таком виде нанесёт ущерб американской промышленности и приведёт к потере тысяч рабочих мест.

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