В ЕС ужесточат контроль за вредными выбросами автомобилей

Предложение внесла Еврокомиссия. Её цель – к 2030 году сократить транспортные выбросы парниковых газов до уровня, который был бы на 40% ниже, чем в 1990.
[Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам энергии]:
«Автомобиль был изобретён в Европе. Я верю, что здесь его смогут изобрести заново».
[Мигель Ариас, еврокомиссар по вопросам климата]:
«Европа осталась позади в международной гонке экологически чистых машин. Мы проиграем, если Соединённые Штаты, Япония и Китай продолжат развиваться в таком же темпе. Давайте признаем факты: Европа стоит на ложном пути».
Однако против этого плана выступают страны с большими автомобильными индустриями. Так, министр иностранных дел Германии предупредил, что ужесточение правил приведёт к снижению темпов роста экономик и потере рабочих мест.
Согласно промежуточной цели, к 2025 году сокращение выбросов должно составить уже 15%. В Еврокомиссии считают, что это стимулирует автопроизводителей инвестировать в чистые технологии как можно раньше.
В немецком Бонне проходит климатическая конференция ООН, на которой обсуждают практическое применение Парижского соглашения по климату. Присутствующие на ней экологические организации уже заявили, что предложенные ужесточения запоздалые и недостаточные.
Согласно договору 2015 года, подписанному в Париже, страны обязались сдержать повышение средней температуры планеты в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.
При этом, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения. По его мнению, договор в таком виде нанесёт ущерб американской промышленности и приведёт к потере тысяч рабочих мест.
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