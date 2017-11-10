ООН призвала Австралию изменить миграционные законы

Австралии необходимо прекратить отказывать беженцам в убежище и привести свои миграционные законы в соответствие с международными стандартами. Такие требования выдвинули Канберре представители Комитета ООН по правам человека.

Комитет состоит из 18 независимых экспертов, которые следят за тем, как страны выполняют Международный пакт о гражданских и политических правах.

[Юваль Шани, сотрудник Комитета ООН по правам человека]:

«Они не могут рассматривать просителей убежища как преступников и заключать их под стражу. Они не могут отказываться от своей ответственности: нельзя отправлять людей обратно, подвергая их опасности».

ООН и правозащитные группы резко критикуют Австралию за то, что прибывающих на лодках беженцев перехватывают и отправляют не на материк, а в миграционные центры на островных государствах Науру и Папуа – Новая Гвинея.

ООН предупреждает о гуманитарном кризисе, который усугубляется в этих центрах. Есть свидетельства жестокого обращения с мигрантами. Также там процветает преступность.

[Юваль Шани, сотрудник Комитета ООН по правам человека]:

«Мы призываем закрыть эти центры и переместить людей либо в Австралию, либо в другую безопасную страну, а также следить за ситуацией после закрытия».

При этом, правозащитники похвалили договорённость между Австралией и США, согласно которой часть нелегальных беженцев переселят в Соединённые Штаты.

Стоит отметить, что правящая и оппозиционные партии Австралии поддерживают политику перехвата мигрантов и отправки их на острова. Кроме того, австралийское правительство отвергает любую критику и обвинения в жестоком обращении с мигрантами.

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