Север Индии задыхается от смога

[Викас, местный житель]:

«Стало трудно дышать. Некоторые говорят, что у них воспалились глаза, кто-то жалуется на удушье. Ситуация стала хуже, чем была раньше».

Столица и другие города Индии уже несколько дней окутаны тяжёлым смогом. Это смесь тумана, дыма и автомобильных выхлопов.

В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха в шесть раз превысил норму, которую индийские власти считают безопасной для здоровья. Столичные жители жалуются на головные боли, кашель и резь в глазах. Многие стараются не выходить на улицу. Из-за плохой видимости были задержаны несколько десятков поездов.

[Рандип Гулерия, директор Всеиндийского института мед. наук]:

«Смог повлечёт за собой затруднение дыхания, кашель и сдавленность в груди. Астматикам также станет хуже, и им нужно принимать больше лекарств. Ухудшатся симптомы и у тех, у кого больное сердце».

Дым образуется из-за того, что каждый октябрь в соседних аграрных штатах, таких как Харьяна и Пенджаб, фермеры начинают выжигать остатки урожая на полях, чтобы расчистить их для новых посевов.

Это Лудхиана, крупнейший город Пенджаба. Здесь всё также окутано смогом.

[Бипин Шарма, местный житель]:

«Я привык ходить по 12-13 километров в день. Но сегодня я бросил это занятие уже через километр, потому что стало трудно дышать. Из-за этого смога у меня сильно болят глаза».

Местные власти утверждают, что в этом году площадь выжигания на полях уменьшилась на треть. К слову, такой поджёг является незаконным.

[Дж. С. Гилл, сотрудник комитета по контролю за загрязнением]:

«Фермеры тоже прилагают усилия, чтобы избежать выжигания стерни. В этом году её горит на 26 тысяч акров меньше. То есть уже не 66 тысяч акров, а – 40 тысяч».

Во многих областях северной части Индии Индекс качества воздуха остаётся на красном уровне. Из-за этого в ряде населённых пунктов закрыли школы.

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