10 ноября 2017
Телеканал NTD

Болельщики в Гонконге отказались уважать гимн КНР

| 0

Несколько сотен футбольных болельщиков в Гонконге отказались проявить уважение к коммунистическому гимну КНР во время дружественного матча местной и бахрейнской команд. Когда зазвучал «Марш добровольцев», некоторые зрители отказались встать, другие повернулись спиной.

При этом, когда играл гимн Бахрейна, все 2400 болельщиков стояли и с уважением слушали.

В последнее время в Гонконге произошло уже несколько подобных случаев. При этом недавно законодательные власти КНР приняли закон об уголовной ответственности за неуважение к «Маршу добровольцев». Нарушителям грозит тюремное заключение до трёх лет.

Случай на матче стал своего рода реакцией на ужесточение законодательства.

[болельщик]:
«Власти Китая никогда не думали, почему мы глумимся над государственным гимном. Они просто думают, что мы поступаем неправильно. Но у этого есть причина – мы не доверяем коммунистической партии. Она не может доверить нам управление Гонконгом, она нам никогда не доверяла, почему мы должны доверять ей?»

До 1997 года Гонконг был британской колонией. Затем его передали КНР на условии «одна страна – две системы». Это означает, что здесь сохраняется определённая автономия в отличие от материкового Китая, где власть – в руках компартии.

Однако многие жители Гонконга жалуются на усиливающееся давление со стороны Пекина.

Пока гонконгским болельщикам не грозит тюремное заключение за неуважение к гимну. Здесь этот закон обещают утвердить в течение года.
Короткая ссылка на эту страницу:

Болельщики в Гонконге отказались уважать гимн КНРС улиц Гонконга исчезают неоновые вывескиАльтернативная экскурсия по Гонконгу: квартиры-гробы и бездомныеЛичные вещи Одри Хепбёрн уйдут с молоткаFIFA наградила лучших футболистов 2017 годаПередышка от кризиса в Каталонии: «Жирона» выиграла у «Реала»Гонконг: многотысячный протест против ареста продемократических активистовПродемократических активистов Гонконга освободили под залогКонкурс по завариванию чая по-гонконгски выиграла участница из ШанхаяНеймар стал послом доброй воли организации инвалидов

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.