На месте концлагеря Собибор нашли такой же кулон, как у Анны Франк

В Польше продолжаются раскопки на месте нацистского лагеря смерти Собибор. Одной из важных находок археологов стал серебряный кулон треугольной формы. Он похож на тот, что принадлежал еврейской девочке – автору знаменитого «Дневника Анны Франк».

На кулоне написаны дата и место рождения, есть и слова на иврите. Исследователи выяснили, что кулон принадлежал девочке-еврейке Каролине Кон.

[Войчех Мазурек, археолог]:

«Очень важная для нас находка – серебряный амулет, принадлежавший Каролине Кон. Она родилась во Франкфурте-на-Майне в июле 1929 года. Это выгравировано на кулоне, поэтому мы смогли идентифицировать его. Слова на иврите означают “удача”».

Анна Франк также родилась во Франкфурте-на-Майне и – в тот же год, что и Каролина. Однако учёные не знают, была ли какая-то связь между девочками.

[Войчех Мазурек, археолог]:

«Мы знаем, что такие амулеты давали ученикам только в двухлетней раввинской школе во Франкфурте-на-Майне. Подобный был у Анны Франк, которая также родилась во Франкфурте-на-Майне». [Джоэл Цайзенвайн, сотрудник музея «Яд ва-Шем»]:

«Анна Франк родилась 12 июня 1929 года, примерно на три недели раньше Каролины Кон. Пока мы не обнаружили никакой связи между девочками. Возможно, это был какой-то местный обычай – давать такие подвески маленьким детям во Франкфурте».

Специалисты израильского музея «Яд ва-Шем» выяснили, что семью Каролины Кон депортировали в ноябре 1941 года в еврейское гетто в Минск. Неизвестно, выжила ли девочка, но её кулон каким-то образом попал в лагерь смерти. Произошло это в период между маем 42-го и октябрём 43-го.

[Джоэл Цайзенвайн, сотрудник музея «Яд ва-Шем»]:

«Либо сама Каролина, либо её родственник или взрослый знакомый, получивший этот кулон, могли оказаться в том поезде, который прибыл в Собибор».

В нацистском лагере смерти за полтора года были убиты примерно 250 тысяч евреев. В Собиборе произошло единственное удачное восстание узников за годы Второй мировой войны. Сразу после побега заключённых нацисты закрыли лагерь и стёрли его с лица земли. Сейчас на этом месте растут деревья и проходит дорога. Однако археологи ведут здесь раскопки, чтобы больше узнать о судьбах узников.

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